Si chiamava Traversina Cortellieri e fu lei a inaugurare a Padova l'inusuale moda della committenza femminile che diventa strumento per l'affermazione del potere. Era il 1370 quando assegnò a Giusto de' Menabuoi la decorazione della cappella nella Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo agli Eremitani in onore del figlio Tebaldo, celebre giurista e intellettuale al servizio di Francesco il Vecchio da Carrara. Pochi anni dopo, nel 1374, sarà la moglie del signore, Fina Buzzaccarini, ad incaricare lo stesso artista, arrivato in città dopo la morte di Guariento e diventato il favorito della corte, a realizzare uno dei massimi capolavori affrescati del Trecento: il Battistero del Duomo. All'interno Fina fece realizzare anche una tomba per sè e una per il marito, terzo mausoleo dei Carraresi dopo le chiese di Santo Stefano e Sant'Agostino: i sepolcri furono distrutti poi dai Veneziani in segno di sfregio. Caso raro è la presenza delle donne nell'intreccio magnifico e complesso fra arte e dominazione. Un elemento in più per fare della Urbs Picta un unicum, un eccezionale e irripetibile momento nella storia del patrimonio mondiale.

È con queste premesse che Padova si propone di diventare, unica candidatura italiana per il 2020, una tra le poche città al mondo con un secondo marchio Unesco dopo quello conferito nel 1997 all'Orto Botanico, fondato nel 1545 e con il primato di essere il solo ancora nella sua collocazione originale. Dopo il riconoscimento delle Colline del Prosecco, un'altra opportunità di grande prestigio per il Veneto. L'appuntamento per aspirare a eleggere i cicli affrescati del Trecento (sotto la denominazione ufficiale Giotto's Scrovegni Chapel and Padua's foureenth-century fresco cycles) a Patrimonio mondiale dell'Umanità era fissato dal 29 giugno al 9 luglio prossimi a Fuzhou, capitale della provincia di Fujian in Cina, ma il Coronavirus tiene in ostaggio anche l'Unesco. Il Comitato internazionale ha deciso di rinviare a data da destinarsi la sua 44. sessione, che avrebbe dovuto riunirsi proprio nel Paese epicentro della pandemia che ha sconvolto il mondo. Particolarità della candidatura è il fatto di essere seriale, composta da otto siti sparsi nella città del Santo, emblema dell'arte del secolo d'oro padovano: quello dell'epopea della Signoria dei Carraresi. Sono la Cappella degli Scrovegni, la Chiesa degli Eremitani, il Palazzo della Ragione, la Cappella della Reggia Carrarese, il Battistero della Cattedrale, la Basilica e il Convento del Santo e per finire i due Oratori: quello di San Giorgio e quello di San Michele. Un gigantesco scrigno di capolavori dove hanno lasciato la loro impronta i più grandi artisti del secolo: Giotto, Guariento, Giusto de' Menabuoi, Altichiero da Zevio, Jacopo Avanzi e Jacopo da Verona. Della loro sorte si riparlerà probabilmente in autunno, o addirittura nella prossima primavera, a Parigi, sede del Comitato mondiale dell'agenzia delle Nazioni Unite. Nulla dovrebbe cambiare rispetto al lungo e faticoso percorso fin qui compiuto per condurre in porto l'operazione. Dopo cinque anni di lavoro, i quattro enti proponenti (capofila il Comune, gli altri sono l'Accademia Galileiana, la Basilica del Santo e la Diocesi di Padova in collaborazione con l'Università) sono ora in attesa della cosiddetta raccomandazione finale dell'ispettore dell'Icomos, organo consultivo dell'Unesco, ultimo passo verso l'auspicata promozione dell'Urbs Picta.

Ma cosa fa della Padova dipinta trecentesca un caso unico e raro? «Qui sul piano culturale e simbolico - spiega l'assessore comunale alla cultura Andrea Colasio, infaticabile sostenitore della candidatura - si sviluppa nel corso di cento anni trascorsi sotto la stessa dominazione l'epocale passaggio dal Medioevo al primo Rinascimento. Un percorso suggestivo ed evocativo racchiuso in un raggio di 1700 metri lineari che abbracciano il cuore del centro cittadino. Si va idealmente dal capolavoro pre-prospettico di Giotto nella Cappella degli Scrovegni al tridimensionale Oratorio di San Giorgio di Altichiero da Zevio che ci porta con un piede e mezzo verso la straordinaria rinascita del primo Quattrocento». Storia e arte si intrecciano in maniera indissolubile. Padova è ancora un libero Comune quando il fiorentino Giotto arriva in città per lavorare alla Basilica del Santo: qui affresca la Cappella della Madonna Mora, la Cappella delle Benedizioni e la Sala del Capitolo eseguite tra il 1302 e il 1303, poco prima del grande cantiere degli Scrovegni, vera rivoluzione dell'arte occidentale che conta ogni anno oltre trecentomila visitatori. Entro il 1313 mette mano anche al Palazzo della Ragione, come testimoniato nel 1340 da Giovanni da Nono, nella sua Visio Egidii. Aveva affrescato il controsoffitto con duodecim celestia signa et septem planetae cum sui proprietatibus, a Zoto, summo pictorum, mirifice elaborata, seguendo l'iconografia astrologica di Pietro d'Abano, poi finito sotto processo per eresia avendo negato il libero arbitrio. Il ciclo giottesco è andato purtroppo distrutto da un incendio nel febbraio del 1420, ma tutt'oggi il Palazzo conserva parti trecentesche e gli attuali dipinti rispecchiano l'impostazione originale. «È con il 1318 e l'inizio della Signoria Carrarese - spiega Colasio - che in città decolla quel tratto peculiare che fa della candidatura padovana una testimonianza straordinaria. Da allora in poi, e fino alla caduta della dinastia ad opera dei Veneziani nel 1405, tutto il Trecento è caratterizzato da affreschi in edifici pubblici e privati volti a dimostrare la potenza e la grandezza dei da Carrara, contraddistinti dal simbolo del Carro, che la Serenissima cancellerà ovunque. Non dimentichiamo che tutti gli eredi saranno decollati, a partire da Francesco Novello e Francesco III che saranno strangolati nel 1406 con una corda di balestra ai Piombi». Una vera e propria damnatio memoriae. «La distruzione delle tombe e dei simboli, si spiega con il fatto che in questo periodo storico l'arte assume una funzione di autocelebrazione e di sacralizzazione del potere, investe la politica in una maniera tale che non ha uguale neppure alle corti degli Scaligeri, dei Gonzaga o degli Estensi». Una delle prove? Proprio il Battistero voluto da Fina Buzzaccarini «un'azione politica unica - sottolinea Colasio - la dimostrazione potentissima che chi diventa cristiano lo fa sotto l'egida della dinastia». Ma c'era anche la Reggia Carrarese (andata distrutta) con la sua cappella dove Guariento fece trionfare in un ordine gerarchico le schiere celesti per conto della grande famiglia e i cui eccezionali angeli sono oggi conservati nei Musei Civici.

Un percorso in un passato glorioso già oggi interamente praticabile dai visitatori, che potranno ammirare anche lo stato di conservazione dei siti costantemente restaurati e monitorati. Con l'eventuale brand Unesco il Comune e gli altri enti puntano ovviamente a un incremento del turismo. Sono già in cantiere itinerari, iniziative promozionali, il biglietto unico per fare del ciclo affrescato trecentesco un volano per la città. «Puntiamo a incrementare la visita soprattutto dei siti meno noti, raggiungendo il milione di visitatori», auspica Colasio. E nel tour sarà inserito come stazione centrale del sistema anche il Castello Carrarese, appena sarà possibile aprirlo al pubblico dopo i lunghi lavori di restauro. Una notazione finale: per completare la visione sulla grandezza carrarese bisognerebbe fare un salto alle Gallerie dell'Accademia di Venezia e ammirare la Tempesta di Giorgione. «Dopo un secolo dalla fine della dinastia, riappare il simbolo del Carro, un vero mistero, un omaggio del genio alla dinastia, probabilmente ispirato dal nostalgico pittore Domenico Campagnola, amico di Giorgione ed espressione della nobiltà padovana». Un enigma ancora tutto da svelare.

