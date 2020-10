L'ANNUNCIO

Da una parte la pace con il Teatro stabile di Verona-Fondazione Atlantide dopo anni di contenzioso economico, litigi e separazioni mal digerite; dall'altra la partita del rinnovamento dell'assetto amministrativo con lo sdoppiamento delle cariche di executive manager (in base ad un concorso) da una parte, e di direttore artistico, che dovrà essere di livello nazionale e internazionale dall'altra, indicato da un mini-consiglio di saggi.

A fare le spese di questo riassetto nelle stanze del Teatro Stabile del Veneto, sarà l'attuale direttore Massimo Ongaro che, dopo sei anni di onorato servizio, e numerosi riconoscimenti professionali, abbandona la poltrona di direttore artistico. Il suo mandato si esaurirà entro dicembre, al massimo la metà di gennaio 2021. «Intanto - sottolinea il presidente dello Stabile del Veneto, Giampiero Beltotto - siamo fieri che si sia finalmente risolto il litigio che condizionava da alcuni anni i rapporti tra Stabile e Verona. Quando si mette fine onorevolmente ad un litigio tra le parti, non si può che essere particolarmente soddisfatti. E se si è arrivati ad un accordo lo si deve al lavoro del governatore Zaia e dell'assessore uscente Cristiano Corazzari».

VERONA SODDISFATTA

Sulla stessa linea anche Andrea Bolla, presidente di Atlantide-Stabile di Verona: «Soddisfatti che le nostre due importanti istituzioni del teatro veneto raggiungano un accordo che vuole essere l'inizio di una proficua collaborazione artistica: due Teatri Stabili che, con reciproco rispetto, sono punti di riferimento del teatro e della cultura nella nostra straordinaria regione». Insomma, si volta pagina e la piattaforma del teatro nel Veneto fa sentire ancora di più la sua importanza a livello territoriale, di immagine e di rilancio teatrale. E quindi ora si può guardare al futuro abbandonano gelosie e campanilismi. «Ci aspetta un lavoro importante - continua Beltotto - per un linguaggio il più accessibile possibile, soprattutto nei confronti delle nuove generazioni che si devono avvicinare al teatro, e per un rilancio internazionale nel segno delle due città e il coinvolgimento delle altre realtà teatrali del Veneto legate allo Stabile. Questa nuova fase vede ai nastri di partenza: tre teatri come soci (Venezia, Padova, Treviso), cinque soci aggregati e un altro in divenire (Montebelluna)».

VISIONE METROPOLITANA

Il criterio che ora rappresenterà l'azione dello Stabile sarà quello dell'accentuazione del carattere metropolitano dell'offerta culturale con iniziative sul territorio (laboratori, stage, spettacoli nei comuni, anche quelli più piccoli) di pari passo con un progetto digitale sulla falsariga del successo Teatro sul sofà. «L'obiettivo - aggiunge Beltotto - è quello del teatro sotto casa». E in questo senso si consolida l'idea di un direttore esecutivo, che verrà scelto per concorso, capace di gestire una macchina amministrativa, giocoforza, sempre più complessa come quella che si va attrezzando il Teatro Stabile del Veneto. «Occorre - riflette il presidente - una figura capace di lavorare sugli aspetti amministrativi, anche e soprattutto di fronte all'emergenza Covid di questi mesi e che perdurerà in un prossimo futuro. Anche i progetti della nostra stagione 2020-21 sono tutti legati alle nuove disposizioni anti-pandemia». E proprio per questo, in considerazione del massiccio aumento del carico amministrativo, si arriverà anche alla scelta di un nuovo direttore artistico che avrà la sola responsabilità di gestire e programmare la parte culturale. «Finora questo ruolo è stato svolto, efficacemente, da Massimo Ongaro. Ora toccherà ad un consiglio di esperti, al massimo quattro, cinque persone le quali dovranno formulare l'identikit giusto per questo incarico».

TEMPI STRETTI

Ma quali saranno i tempi di questa trasformazione? Abbastanza rapidi. L'«executive manager» dovrebbe arrivare nel prossimo mese di novembre, in modo da poter avviare la macchina amministrativa già ai primi mesi del 2021. Un po' più di tempo, invece, per il direttore artistico che si troverà a gestire la macchina dello Stabile e iniziare a programmare gli ormai numerosi cartelloni teatrali. «Ongaro è in scadenza tra dicembre e gennaio - chiarisce Beltotto - Credo che si possa parlare di un nuovo direttore a partire dai primi mesi del 2021».

Paolo Navarro Dina

