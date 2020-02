MARGHERA

L'hanno trovato in casa, a letto, la siringa appoggiata sul comodino. Samuele Griggio, 35 anni, è morto nella sua casa di Marghera, in via Carrara. Quando sono arrivati i soccorsi era da solo: per lui, ormai, non c'era più nulla da fare. Sono stati i famigliari a dare l'allarme: il telefono muto da ore li aveva insospettiti. Sul posto le Volanti del 113 e il personale medico del Suem, il giovane era già deceduto da alcune ore. La polizia, con il reparto della scientifica, ha ispezionato la casa ma senza trovare tracce di sostanza stupefacente. Verrà fatta analizzare la siringa, ma l'ipotesi più probabile è che il 35enne si fosse iniettato dell'eroina. Probabilmente, il giovane, consumatore occasionale, sconosciuto ai servizi del Comune e fuori dai circuiti del Serd, aveva acquistato una singola dose che si è rivelata letale. Sarà da capire, quindi, se si tratti della tanto temuta eroina gialla o se sia la versione più tradizionale dell'oppiaceo. Si cercherà di capire, soprattutto, se Griggio l'abbia presa da solo o se fosse con qualcuno. La cosa più importante da verificare in questo momento è se il giovane si sarebbe potuto salvare. Poi si cercherà il suo spacciatore, che a questo punto potrebbe finire indagato per morte in conseguenza di altro reato, che in questo caso è appunto lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Griggio aveva già avuto a che fare con l'eroina in passato. Apparteneva, però, a quella categoria di assuntori difficilmente inquadrabili: quella appunto degli occasionali. Il giovane, qualche anno fa, aveva deciso di cambiare vita, rilevando insieme a un socio una azienda agricola di Sant'Erasmo. Le cose avevano funzionato per qualche anno, poi però il progetto si era arenato e il 35enne aveva dovuto cambiare nuovamente lavoro.

IL FENOMENO

Lo spaccio di eroina, in città, continua a essere una piaga. Il boom nel 2018, con 21 decessi collegati alla cosiddetta eroina gialla e che avevano portato alla Operazione San Michele della polizia, che con 41 arresti aveva smantellato un'organizzazione nigeriana specializzata nella vendita di questo stupefacente. Per potenziare gli effetti della droga, l'eroina veniva mescolata con il principio attivo di uno sciroppo per la tosse. Un mese fa, gli agenti del commissariato di Mestre, avevano arrestato un 26enne nigeriano, rifornitore di eroina gialla per la zona del sottopasso di via Dante, una delle più frequentate dagli assuntori. A dicembre, tre overdosi in 24 ore avevano fatto scattare di nuovo l'allarme: un 24enne di Osoppo non ce l'aveva fatta, mentre altri due, un 30enne della zona e un 28enne di Belluno, erano stati salvati in tempo grazie a una iniezione di Naloxone, il farmaco che annulla gli effetti dell'overdose. Le varie attività messe in campo dalle forze dell'ordine negli ultimi mesi hanno evidenziato quanto, soprattutto nell'area Piave e della stazione, l'eroina continui a essere un affare irrinunciabile per la criminalità. Un affare su cui pendono ancora diverse inchieste che potrebbero concludersi già nei prossimi mesi.

Davide Tamiello

