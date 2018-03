Overdose fatale, 6 mesi all'amico che fornì l'eroina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SENTENZAVENEZIA Nel giugno del 2015 un amico morì a casa sua, dopo aver assunto eroina, a conclusione di alcune ore trascorse in compagnia. Per quel decesso, che lo ha segnato in maniera profonda, il veneziano Marco Vinci, 40 anni, è stato chiamato a comparire, ieri mattina, di fronte al giudice per l'udienza preliminare di Venezia, Gilberto Stigliano Messuti, per rispondere dell'imputazione di morte come conseguenza di altro reato.LA DIFESAIl difensore dell'uomo, l'avvocato Giovanni Seno, ha chiesto per il suo assistito il processo con...