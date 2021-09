Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA LOTTA AL VIRUSVENEZIA Con ottobre arrivano le terze dosi del vaccino anti-Covid per gli anziani. «Forse già entro questa settimana si partirà con le case di riposo, dove gli anziani sono circa tremila e i lavoratori circa 3.500», annuncia Luca Sbrogiò, commissario per la campagna vaccinale dell'Ulss 3 Serenissima. Fatti questi toccherà poi, in ordine, alle persone che hanno più di 80 anni: se ne calcolano circa 45mila, di cui 5 mila...