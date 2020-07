LO SPETTACOLO

La Fenice, fedele al suo nome, rinasce ancora questa volta dopo la chiusura forzata dovuta alla pandemia di Covid-19 reinventando lo spazio scenico e la disposizione del pubblico e degli artisti secondo una formula che garantisca a tutti la massima sicurezza accompagnata alla fruibilità dello spettacolo. Non poteva che essere tutto veneto il titolo operistico scelto per la ripartenza il prossimo 10 luglio con repliche il 12, 14 e 15; la scelta è caduta su quell'Ottone in villa, che segna il debutto operistico di Antonio Vivaldi, fresco di nomina come maestro del coro all'Ospedale della Pietà di Venezia. Ne saranno protagonisti, diretti da Diego Fasolis, Giulia Semenzato (Cleonilla), Sonia Prina (Ottone), Lucia Cirillo (Caio Silio), Valentino Buzza (Decio) e Michela Antenucci (Tullia), la regia è di Giovanni Di Cicco, con le scene di Massimo Checchetto, i costumi di Carlos Tieppo e il disegno di luci di Fabio Barettin.

IL PRETE ROSSO

La prima opera del Prete Rosso fu creata per il vicentino Teatro delle Grazie inaugurato da poco e animato da grandi ambizioni mercoledì 17 maggio 1713 con un successo pieno testimoniato dalle cronache del tempo. Ottone è un'opera intima, raccolta, con soli cinque personaggi, senza la presenza del coro e con un organico orchestrale ridotto, lontana dai fasti di Händel e Porpora, eppure perfetta dal punto di vista drammaturgico. Vivaldi intona un libretto del napoletano Domenico Lalli tratto a sua volta da quello della Messalina di Francesco Maria Piccioli , dove, contro ogni canone, sarà l'amore infedele ad essere vincitore e celebrato. Diego Fasolis racconta così la trama, complessa così come si addice all'opera barocca: «Si tratta di un'opera seria che ha molto di buffo. Ottone è ingenuo, Cleonilla lo tradisce abbondantemente e in maniera insidiosa, il suo primo amante Caio Silvio si strugge, Tullia si trasforma in Ostilio per perorare la propria causa amorosa presso Caio e non riuscendoci sollecita Cleonilla che cede, Decio osserva e protegge Ottone in una successione di equivoci consentiti dal fatto che gli altri ruoli maschili o femminili sono affidati a voci acute di donne e di un castrato.

IL RUOLO DEL REGISTA

Dell'allestimento parla il regista: «Dobbiamo partire dal fatto che la distanza cui siamo necessariamente obbligati spiega Giovanni Di Cicco allontana ciascuno dalla relazione con il resto del mondo. Questo mi sembra qualcosa di poco umano, che rende la storia raccontata da Ottone in villa una sorta di cinguettio, o per meglio dire una richiesta d'ascolto. Non tanto per la vicenda in sé, perché a ben guardare il suo plot narra quello che tutti vorremmo per noi stessi, cioè, in poche parole, essere amati e ascoltati. La trama di quest'opera non è tra le più avvincenti, ma quello che invece assume un'importanza fondamentale è la necessità di celebrare la musica in uno spazio che per forza di cose fuoriesce dalla tradizione teatrale. La non-relazione è uno dei riferimenti sui quali ora come ora bisogna lavorare, attraverso la regia, gli interpreti, i musicisti. Questo spazio anomalo' crea delle solitudini, e a ben guardare c'è un nesso con l'opera di Vivaldi e Lalli, perché anche al suo interno sono descritte delle solitudini. Il compito che ci è richiesto è partire dalla situazione in cui ci troviamo per risvegliare quel racconto, dando spazio alla musica». L'Ottone in villa sarà registrato da RaiRadio3 e trasmesso nei giorni successivi alla prima.

Alessandro Cammarano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA