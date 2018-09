CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

OTTOCENTO INGLESEAncora storia, ancora Inghilterra. Dopo il barocco duello femminile a corte di Yorgos Lanthimos con The favourite, ecco l'arrivo di un autore austero e impegnato della filmografia britannica, che mette in scena uno dei più selvaggi eccidi compiuti dalla cavalleria inglese, due secoli fa, contro il popolo pacificamente radunato in una piazza di Manchester, colpevole soltanto di chiedere maggior democrazia e dei salari più umani. Il tragico evento noto come Il massacro di Peterloo (dal nome della piazza, St. Peter's Field, e...