Otto mesi al ladro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ARRESTOVENEZIA Lo avevano notato già da un paio di settimane mentre si aggirava, con aria sospetta, tra i turisti a spasso per Venezia. Il giorno di Pasqua lo hanno seguito in un paio di negozi, dove aveva cercato di rubare il portafoglio a ignari clienti. Al terzo tentativo l'hanno fermo.Un altro arresto da parte della squadra anti borseggio della Polizia municipale. Stavolta, a finire in manette, è stato un trentenne, di cittadinanza rumeno, M. I., già pizzicato un anno a fa a Venezia per fatti analoghi. Ieri l'uomo è comparso davanti...