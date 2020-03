IL CASO

La Giornata internazionale della donna che il nostro paese si appresta a celebrare domani sarà sicuramente diversa, rispetto a quelle degli anni passati visti i numerosi eventi che sono stati cancellati questo fine settimana, in ottemperanza alle disposizioni del governo per cercare di arginare la diffusione del Covid-19. Convegni, cortei in strada, appuntamenti culturali, artistici e scientifici, manifestazioni sportive, happening tra il mondano e il culturale. Tutto o quasi tutto è stato annullato, compresa la cerimonia in programma domani al Quirinale. La festa della donna, tra mimose e slogan d'ordinanza, è sempre stata l'occasione per manifestazioni di protesta, pacifica, in cui rivendicare i propri diritti, ma tra gli eventi bloccati stavolta c'è anche lo sciopero femminista, previsto lunedì a Bologna, lanciato dal movimento Non Una di Meno.

A NORDEST

Il Veneto, con Venezia già senza il Carnevale, è costretto a non portare avanti tante manifestazioni, anche teatrali. Il Teatro Stabile del Veneto ha annunciato che sono tutti cancellati gli spettacoli e gli eventi in programma fino all'8 marzo nei teatri Verdi di Padova, Goldoni di Venezia e Mario Del Monaco di Treviso. E quando i sipari restano abbassati si sfida il Coronavirus con la tecnologia. In Friuli-Venezia Giulia, il Teatro Trieste Trentaquattro, in collaborazione con un gruppo di artisti di Piacenza, ha realizzato un video-spettacolo sul ruolo della donna, poiché sul palco non saranno in scena. Il filmato sarà visibile domani sulle pagine Facebook di Teatro Trieste Trentaquattro, di ChezActors e di Associazione Icon.

NEL RESTO D'ITALIA

Si ferma persino la musica, di ogni genere, in tutta Italia. A Roma, all'Auditorium Parco della Musica, tanti gli appuntamenti che sono stati cancellati. Torino si è dovuta arrendere al coronavirus e piazza Castello non si tingerà di rosa: è stata cancellata la corsa Just The Woman I Am, a sostegno della ricerca universitaria sul cancro. L'evento, uno dei più attesi dell'anno, è al momento rimandato a data da destinarsi. L'emergenza sanitaria in atto sta facendo passare in secondo piano anche la XXIX edizione della Settimana Scientifica e Tecnologica. Per l'occasione il Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria aveva organizzato una due giorni speciale: oggi Aperiscienza dedicato alle donne e domani un happening per far stare assieme mamme e figli, Scienza express Spettacolo dedicato ai bambini. Entrambe le iniziative sono state cancellate. Bloccata anche l'attività del Moica (Movimento italiano casalinghe), con tutti i gruppi a livello regionale costretti a far slittare al prossimo anno eventi preparati da mesi. Nella Lombardia blindata dall'emergenza, disdette anche le tavole rotonde del Moica Brescia Leonessa

Simona Verrazzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA