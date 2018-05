Ottantenne malato grave si butta dal terzo piano di Chirurgia al Civile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRAGEDIAVENEZIA E' uscito dalla sua camera d'ospedale, ha attraversato il corridoio ed è uscito dalla porta di sicurezza, scavalcando la balaustra accanto alla scala antincendio e gettandosi nel vuoto. Un volo di tre piani che non gli ha dato scampo. E' morto sul colpo il veneziano di 80 anni che ieri verso le 14 ha deciso di mettere fine alla sua vita proprio nel luogo in cui era ricoverato per curarsi, l'ospedale Civile di Venezia. Il corpo senza vita del paziente è stato ritrovato nell'area dietro il Padiglione Semerani. Si tratta di...