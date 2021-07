Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

OSTRICARO DI MONTAGNAL'ultima pensata di Paolo Grando, l'ostricaro di montagna, appassionato e instancabile patron dell'Osteria Contemporanea di Feltre (Bl), si chiama Chef al banco ed è un format che funziona così: ogni venerdì all'Osteria arriva un cuoco amico, non solo bravo (va da sé) ma anche disposto ad uscire dalla cucina e guardare in faccia i clienti, mettersi in gioco davanti al pubblico, giocare, diventare insomma una specie di...