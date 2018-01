«Osterie e conventi per recitare i miei filò»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTADall'animazione nelle scuole in Emilia alla corte milanese di Dario Fo, dal Tag di Carlo Buoso a Venezia alle produzioni sui testi di Romano Pascutto, fino ai filò di oggi ai piedi delle Alpi. È stato attore, agricoltore, commerciante, ma in ogni caso dopo la laurea a Firenze - con il politologo Giovanni Sartori come relatore - Sandro Buzzatti ha giocato quasi sempre fuori dagli schemi. Bellunese di origine, nomade per vocazione, alla soglia dei settant'anni l'artista è ancora alla ricerca di nuovi stimoli. Ho un figlio di 11...