Osteria, museo o count down E c'è anche il menu stellato

Volete accomodarvi ad una tavola piacevole, star bene, trovarvi nel piatto cose buone senza spendere una follia? Si può: dalla trattoria al ristorante stellato, ecco dal Grappa a Mestre, da Campodarsego a Mirano - alcune opzioni per un Capodanno largamente sotto i cento euro.

Per cominciare, ecco i 40 euro (bevande escluse, ovviamente) chiesti alla Osteria San Marco di Crespano del Grappa (Tv), dove Tosca e Roberto vincono l'Oscar del rapporto qualità-prezzo-accoglienza con Prosciutto di Sauris e radicchio di Treviso in agrodolce, Verdure di stagione pastellate, Insalata di cernia con olive e pomodorini confit, Crostini con baccalà mantecato alla veneziana, Gnocchi di patate con salmone e radicchio, Risotto capesante e porcini, Rotolo di faraona con radicchio alla griglia, Reale di vitello con patate al rosmarino, Cestino al cioccolato con crema al caramello e cuore ai frutti di bosco, Panettone tradizionale, Caffè e torroncini (0423/539217).

A Mestre, invece, il Capodanno al 9 Bistrot, all'interno del nuovissimo e suggestivo museo M9, vi costerà 60 euro, esclusi i vini, ma compreso sia il calice di Prosecco Docg Bepin de Eto di benvenuto, sia quello di chiusura per il brindisi, i fuochi d'artificio e il panettone (o pandoro). Fra Salmone affumicato in casa, con pan brioche e burro di Normandia; il Calamaro ripieno di verdure e salsa al cerfoglio; il Riso carnaroli alle erbette aromatiche, polvere di olive nere e concassea di pomodoro, Baccalà dissalato, spuma di patate, ravanelli all'aceto e polvere di rapa rossa, Palet al cioccolato fondente. Costo, 60 euro (vini durante la cena esclusi). Info e prenotazioni: 380/3442732.

Si sale a quota 80, con la Cena e il Dj set di Osterie Moderne di Campodarsego (Pd) che nel menu scandisce con precisione l'orario di servizio delle varie portate. Si parte alle 20,45 con aperitivo e antipasti (Insalata di gallina padovana con uvetta, Involtino di zucchine con robiola ed erba cipollina, Battuta di sorana al tartufo, Sformatino di radicchio con crudo, Mousse di asiago con noci e balsamico). Un'ora più tardi (21,45), via ai primi: Agnolotti al taleggio con speck e pere e Risotto con porcini, zucca e dragoncello. Alle 22,45 il secondo: Guancette di manzo brasate con purè allo zafferano e tortino di carciofi. Ormai quasi ci siamo: alle 23,30 farà il suo ingresso il dolce del buon augurio: Torta di cocco e ananas con ribes e salsa di lamponi. Poi il brindisi di mezzanotte e il via alla festa in attesadi altre tappe: il Cotechino con lenticchie delle 2 e alle 3 - la tradizionale frittura del mare.

Sempre a 80 euro, tre menu proposti dal ristorante San Martino di Rio San Martino di Scorzè (Ve), una stella Michelin, si chiama Vintage e prevede: Tuorlo alla liquirizia, carciofo e concentrato di Cynar, passando per la Terrina di bollito di carne, radicchio e mostarda (1992), la Sopa Coada Pasta di patata farcita con stufato di manzo Variazione del piccione e cicoria per finire con Come un caffè corretto all'amaretto. Info: 041/5840648. Servono sempre 80 euro per prenotare a Mirano, all'Horteria (041/5648388). Un paio di esempi dal menu di San Silvestro: Burger di calamari con maionese affumicata e chips di patate viola, Insalata tiepida di capesante alle spezie, zucca, castagne e lardo di colonnata. E, per chiudere, il finto panettone, mele alla cannella, crema alla vaniglia e spuma di panettone.

