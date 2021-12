Oscar: il 21 dicembre si saprà se «È stata la mano di Dio» di Paolo Sorrentino (foto) è entrato nella lista dei 15 titoli (da 93) in gara per le nomination per il miglior film internazionale che saranno annunciate l'8 febbraio con tutte le altre, mentre il 27 marzo a Los Angeles è la data fissata per la cerimonia di consegna degli Oscar 2022 al Dolby Theatre. E Sorrentino non è l'unico italiano ad incrociare le dita fino a martedì. Tra i 138 documentari in lizza ci sono anche Ennio di Giuseppe Tornatore, dedicato al grande compositore Morricone, e Marx può aspettare di Marco Bellocchio, due film stupendi tra tanti altrettanto belli però. I rivali di Sorrentino sono fortissimi e titolati come lui nei festival più importanti, da Cannes a Venezia. L'italiano è nella rosa, ben piazzato. Il regista, che nel 2014 vinse con La Grande Bellezza, sa che l'attesa è grande. «Rispetto a sette anni fa c'è più consapevolezza perché ho capito come funziona. È un processo lungo, complicato e poi è pieno di bei film», ammette. Ma la competizione per la miglior pellicola internazionale è una delle gare aperte.



