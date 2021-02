L'ANNUNCIO

Oscar, Italia con il fiato sospeso. Mai come quest'anno è stata dura la battaglia per entrare nella shortlist, la preselezione dei film da cui il 15 marzo verranno pescate le nomination. Ieri notte sono stati annunciati i primi prescelti di 9 categorie della competizione: film internazionale, documentario, colonna sonora, canzone originale, trucco e capelli, effetti speciali, cortometraggi (di animazione, live action, documentario). Notturno di Gianfranco Rosi (nela foto), era il candidato italiano in ben due categorie: miglior film internazionale e documentario. E ha dovuto combattere con un numero record di rivali. Non se n'erano mai presentati tanti: in questa 93ma edizione degli Academy Award, che verranno consegnati in presenza il 25 aprile in nome della rinascita del cinema piegato dal covid, i titoli stranieri in lizza erano 93 e i documentari addirittura 238, un bel salto rispetto ai 170 del 2020. Ma l'Academy ha ora imbarcato numerosi nuovi membri italiani tra cui Pierfrancesco Favino, Maria Sole Tognazzi, Francesca Archibugi, Carlo Verdone, Toni Servillo, Giancarlo Giannini, Alberto Barbera. Le speranze di Notturno si sono riposte sulla loro mobilitazione mentre le potenti piattaforme e le cinematografie più agguerrite, come quella francese (in gara con Deux diretto dal padovano Filippo Meneghetti), hanno fatto fuoco e fiamme per imporre i rispettivi candidati all'attenzione dei votanti in questa edizione dell'Oscar molto aperta in cui ogni risultato sembrava possibile perché scarseggiavano i frontrunners, i favoriti. Con una sola eccezione: Druk - un altro giro, il film del danese Thomas Vittemberg, giudicato imbattibile da tutti i pronostici.

Gl.S.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA