ROMA Sarà Massimo Osanna il nuovo direttore generale dei musei dello Stato. Lo ha deciso il ministro di beni culturali e il turismo Dario Franceschini . «Un incarico prestigioso con una forte proiezione internazionale» ha sottolineato il ministro ringraziando i direttore uscente Antonio Lampis «per l'impegno e la professionalità dimostrata in questi anni». Osanna, ha aggiunto Franceschini, «ha cambiato il volto di Pompei che, grazie al suo lavoro, è diventato un modello gestionale e un punto di riferimento internazionale: una storia di riscatto che ci rende orgogliosi. L'esperienza e la professionalità di Osanna serviranno adesso a rinnovare l'intero sistema museale nazionale e a traghettarlo nel futuro».

Professore ordinario di archeologia alla facoltà Federico II di Napoli, Osanna prenderà servizio alla direzione generale Musei del Mibact il primo di settembre 2020.

«Il nuovo direttore del Parco archeologico di Pompei - ha annunciato Franceschini- verrà scelto con la procedura internazionale di selezione che dal 2014 ha consentito di scegliere i migliori, esclusivamente in base al curriculum, in Italia e nel mondo, per le direzioni dei più grandi musei e parchi archeologici italiani».

