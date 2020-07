L'INTERVISTA

Il sovrintendente del Teatro La Fenice, Fortunato Ortombina la prende con un po' di scaramanzia e un pizzico di ironia. Ma nel segno della tradizione... «Abbiamo superato i roghi disastrosi e gli incendi, l'acqua alta dello scorso 12 novembre che ha mandato in tilt le nostre apparecchiature e ora, ce lo auguriamo tutti, anche le fasi più drammatiche della pandemia. In realtà sarei stanco di risorgere, ma inutile nasconderselo fa parte della nostra storia. Non possiamo farci nulla».

Sovrintendente, una ripartenza che ancor più rappresenta una sfida per questo teatro.

«Sì, riapriamo sia pure a ranghi ridotti. Con un terzo della capienza degli spettatori che avevamo prima di questa epidemia. In pratica potremo avere al massimo 300 persone a teatro. Numeri ben diversi da quelli a cui eravamo abituati, ma il segnale lo diamo. E lo vogliamo dare in modo efficace».

Riaprire un teatro non deve essere stato facile. Ci si arriva, ma gli enti lirici vi giungono per ultimi...

«L'importante è che ci sia arrivati. Come tutti, e ancor più noi nei teatri, abbiamo deciso di puntare su sicurezza e accoglienza sia pure secondo un imperativo: spazi più grandi e meno spettatori. E a poco a poco tornerà la normalità controllata ma comunque una normalità. A controbilanciare tutto questo la sostenibilità di questa nuova organizzazione».

Insomma, il rischio è una sostanziale riduzione delle risorse.

«Abbiamo la fortuna di essere un grande Teatro, di avere una storia alle spalle e una città che è una capitale della cultura internazionale. E poi se proprio vogliamo una chicca siamo gli unici che in questa ripartenza siamo stati in grado di allestire un'opera lirica come Ottone in villa. Non è poco».

Però il bilancio a fine anno si farà sentire

«Siamo e rimaniamo con i piedi per terra. Certo le preoccupazioni non mancano. In questo frangente abbiamo perso 7 milioni di euro. L'ultima volta che abbiamo avuto il teatro pieno era il 23 febbraio scorso... E per un ente che si reggeva su quel 33 per cento di ricavi legati alla biglietteria, non è proprio cosa da poco. Se li togliamo da un bilancio di 34 milioni di euro, beh dobbiamo tutti essere vigili. In più abbiamo vissuto il periodo doloroso della cassa integrazione per i dipendenti, e ne stiamo uscendo piano piano in queste settimane».

Per riaprire sono state fatte delle modifiche strutturali che passeranno alla Storia

«Infatti. Per la prima volta portiamo il pubblico in palcoscenico grazie alla grande chiglia di una nave, squisitamente in tema con Venezia, realizzata idealmente pensando ad uno squero, un cantiere alla ricerca di un mondo nuovo. Ci è parso un modo di rassicurare i nostri spettatori e anche di dare un segnale di vita e di forza».

Come è stato costruito?

«Abbiamo utilizzato legno d'abete lavorato dalla nostra falegnameria artigiana alla Giudecca. Questa struttura è lunga 26 metri, tagliata come un galeone pronto a solcare il mare, ed è alta sei metri e mezzo. Sarà avrà 50 posti a sedere. I nostri tecnici hanno lavorato per tre settimane ininterrottamente. E ci è costata circa 20 mila euro. Uno sforzo necessario e che offrirà agli spettatori un colpo d'occhio unico».

Ovvero?

«Consentirà alle persone una visione rovesciata. Fino a ieri gli spettatori guardavano il palcoscenico. Con questa nuova struttura, il pubblico guarderà quella che un tempo era la platea e che oggi, in questa fase post Covid, si è trasformata nello spazio per i professori d'orchestra e per l'allestimento. Il colpo d'occhio sarà completato con gli ordini dei palchi».

Sarà una grande emozione

«È quello che speriamo tutti quanti oltre al sollievo e alla voglia di ricominciare. Sentiamo pieno il senso di questa responsabilità. E poi c'è un altro aspetto che mi preme sottolineare e che riguarda tutti noi. Ancor più oggi più di ieri, quando la città era invasa dal turismo e dai benefici che esso portava, oggi che gli ospiti stranieri sono molto ridotti nei numeri, sentiamo con ancora più forza l'attaccamento a questa città. Ancora di più sarà il Teatro dei veneziani. Che sempre hanno visto in questo ente il simbolo della rinascita e della resurrezione».

Paolo Navarro Dina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA