Ortombina loda «la naturalezza di un capolavoro»

L'INTERVISTAGli occhi sono stanchi. Il volto è tirato. Non c'è stata sosta. Da giorni e giorni. Da quella famigerata notte del 12 novembre scorso, con l'acqua alta a 1.87, e i quadri elettrici del teatro finiti in ammollo che hanno mandato in tilt l'ente lirico, Fortunato Ortombina, sovrintendente de La Fenice, tira un sospiro di sollievo. Da pochi minuti ha ricevuto il responso dei Vigili del Fuoco di Venezia. Si tratta di un via libera che rinfranca. Una iniezione di fiducia dopo la botta dell'alluvione e la temporanea migrazione a Treviso...