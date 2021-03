IL PREMIO

Il rumeno Radu Jude, tra i registi più importanti dell'ultima ondata di un cinema oggi probabilmente il più vivace in tutta Europa, ha vinto la 71sima edizione della Berlinale, quella purtroppo vissuta da casa in streaming. Il suo film Bad luck banging or Loony porn, storia di un'insegnante che si trova in rete un video porno con il proprio compagno rischiando l'esclusione dalla scuola, conferma lo sguardo sarcastico di un regista sul proprio Paese, sia nei tempi sovietici sia in quegli attuali, come dimostrano i suoi lavori precedenti. Non è il suo miglior film, ma l'Orso d'oro è meritato perché va a un'opera potente e ribadisce l'intento dei festival, in particolar modo quello di Berlino, di sottolineare l'urgenza politica e civile del cinema, soprattutto in chiave discriminatoria religiosa, politica, sessuale e di genere. Non a caso Berlino da quest'anno non assegna più un premio per il miglior attore e la miglior attrice in modo distinto, ma senza distinzione uno per il ruolo principale e uno per quello secondario, e va da sé che quest'anno entrambi sono andati a due donne (Maren Eggert per I'm your man e Lilla Kinzlinger per Forest I see you everywhere). Asia in spolvero con Hamaguchi (Gran Premio) e Hong Sangsoo (sceneggiatura). Niente, come spesso accade, al film probabilmente migliore, il georgiano What do we see when we look at the sky?) di Alexandre Koberidze.

DA CASA

La conclusione della Berlinale, uno dei più prestigiosi e quotati festival del mondo, il primo a questi livelli a rinunciare alla presenza in loco affidandosi esclusivamente allo streaming, pone l'interrogativo non tanto sulle manifestazioni cinematografiche, in quanto tali, ma sulla loro fruibilità. Cosa resta di un festival, specie a queste dimensioni, dopo il passaggio in rete dei vari film? Poco o niente: è come se non fosse quasi esistito. I film li ha visti solo la stampa specializzata. Intanto si perde la passionalità del pubblico, una location vitale che ne affermi l'esistenza, un processo di discussione a ciò che si vede e, per quelli più ricchi di star, quello che accade a fianco delle proiezioni.

FRANCIA E ITALIA

D'altronde queste macchine organizzative enormi non possono nemmeno restare ferme: Cannes ha già saltato un anno e adesso ha già spostato la data dal consueto maggio a pieno luglio, ma stando alla situazione globale tutt'altro che serena si sta già parlando di ottobre-novembre, perché perdere un altro anno sarebbe drammatico. Venezia, invece, che dalla sua ha il periodo più favorevole (inizio settembre, fine estate: lo si è visto anche l'anno scorso) e una location spaziosa e un'isola tutt'altro che affollata, probabilmente godrà anche nel 2021 di un vantaggio non indifferente. Resta il fatto che i festival sono l'iceberg di una situazione mondiale del pianeta-cinema disastrosa.

Adriano De Grandis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA