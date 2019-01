Orologi, la sfida acchiappa-giovani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA KERMESSEAerei della seconda guerra mondiale all'interno degli stand, marshmallow e disegni erotici sui quadranti, e poi ancora Lamborghini, robot, terreni sabbiosi e giardini: mai come quest'anno il Salone internazionale dell'Alta Orologeria, che si è appena chiuso a Ginevra, era riuscito nel difficile intento di mostrare un volto nuovo e accattivante per un settore, quello delle lancette, che della tradizione ha fatto la sua bandiera e la sua missione. A testimoniare un cambiamento epocale arrivano i numeri: 23.000 i visitatori (in...