«Oro, oro, oro, quanto oro ti darei!». Elena Faccio e Francesca Richiardi si saranno ispirate a questa canzone di Mango quando nel 2018 hanno fondato il brand Acchittable. Le due stiliste si sono conosciute nell'ufficio stile di Fendi e hanno deciso di creare una linea di gioielli ispirata alle cineserie degli anni Venti e alle carte da parati orientali, con un occhio fino agli anni Settanta. La scelta del nome non è casuale: acchittarsi è un regionalismo (non solo meridionale) che indica un vestirsi con particolare ricercatezza, un agghindarsi vezzoso. Se ne va acchittato pei lungotevere a rimorchiare, come scrive Pierpaolo Pasolini. È un termine camaleontico: di primo acchitto ovvero al primo colpo è qualcosa che non passa inosservato. Così è stato per i loro gioielli divenuti subito ornamento per volti del cinema come Rossy De Palma, Alana Hadid, Belen, Lousita Cash. Il brand cambia le regole del gioiello tradizionale e lo personalizza, i pezzi diventano arte indossabile che si adatta ad ogni stile. Grazie a una serie di meccanismi brevettati, infatti, i gioielli sono tra di loro intercambiabili e possono essere smontati e riassemblati. I materiali usati sono l'ottone placato oro applicati sui moretti siciliani e veneziani esaltati da smalti colorati e cristalli. Acchitto (https://www.acchitto.it/) cerca di suggerire una nuova categoria di jewelry-wear da indossare sia con un paio di jeans e scarpe basse che con un party dress luccicante. Nella collezione figura anche un Anello da dito con segni nascosti con un dispositivo che si solleva per far apparire i messaggi scritti all'interno. Già, perchè in un momento così social c'è ancora qualcuno che ha pensato di custodire i nostri segreti.

