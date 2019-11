CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Ormai per il Mose sembra si tratti solo di una questione di ore. Dopo undici anni dall'inizio dei lavori di questa monumentale opera subacquea, Venezia sta finalmente per essere salvata dal flagello dell'acqua alta. Copio da Internet il termine flagello per adeguarmi al nuovo livello di allarme al quale da alcuni anni ci stanno ammaestrando i media. Infatti, da un po' di tempo, quando all'alba accendo il cellulare leggo con un misto di conforto e tremarella l'annuncio: allerta meteo. Il conforto è il pensiero che da qualche parte c'è...