Orla Kiely, bastano solo fiori e foglie

LA CARRIERAIl nome potrebbe non rivelare molto della sua energica personalità. Ma basterà dare un'occhiata ai suoi pattern di fiori e foglie stilizzati, per afferrare al volo il senso di Orla KIELY per le stampe con cui ha colorato una fortunata carriera. Una storia la sua, che tra moda e design viene celebrata al Fashion and Textile Museum di Londra che le dedica la mostra Orla Kiely. A life in pattern (fino al 23 settembre). I CAPPELLINata a Dublino nel 1963, dopo una formazione nel design del tessile al National College of Art and Design,...