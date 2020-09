ORIZZONTI

Pietro Castellitto, gli occhi azzurrissimi della madre Margaret Mazzantini e il naso affilato del padre Sergio, non voleva da piccolo fare l'attore, né il regista, forse avrebbe voluto dedicarsi alla filosofia dopo una laurea in Antropologia filosofica, diventare calciatore o tennista, ma con un cognome così è difficile stare lontano definitivamente da un set cinematografico. Già a tredici anni esordisce nel film diretto dal papà in Non ti muovere che lo vuole anche nel 2010 in La bellezza del somaro e due anni dopo in Venuto al mondo e dai set di famiglia si sposta poi in quello di La profezia dell'armadillo di Emanuele Scaringi, che gli fa vincere un Nastro d'argento nel 2019. Era facile prevedere che, prima o poi, Pietro sarebbe giunto alla regia e la sua opera prima, I Predatori, è ora in concorso a Venezia nella sezione Orizzonti.

«È una sceneggiatura che ho scritto sei anni fa e che nessuno voleva produrre racconta - mi dicevano, scrivi bene, la storia è bella, ma non mi richiamavano mai. Finché, un giorno Domenico Procacci mi convoca e mi dice che il film si sarebbe fatto. Mi ha preso il panico: non potevo più tirarmi indietro». I predatori del film sono due gruppi sociali ben contraddistinti e diversi per estrazione, sogni e modi di vivere. Il primo è quello della media borghesia romana, con la noia della gita in campagna nei fine settimana, i piccoli tradimenti, gli scherzi da collegiali. Il secondo attraversa il mondo dei circoli parafascisti nostalgici di Mussolini che passano le domeniche a sparare. Due mondi opposti.

DOPPIA REALTÀ

«Li ho scelti non per mostrare uno spaccato dell'Italia, ma solo perché sono apparentemente antitetici ribadisce perché il mio non è un film politico. Volevo mettere a confronto due mondi diversi, quello della borghesia che possiede tutto ma vive in stato di agonia esistenziale e quello dei proletari fascisti che non hanno niente e aspirano a un miglioramento senza averne gli strumenti. Nel film sono tutti prede e predatori, schiavi e succubi di dinamiche sociali e familiari». Che Castellitto non volesse fare un film necessariamente politico, o di esplicita denuncia sociale, lo si comprende fin dalle prime immagini: quasi delle tavole di fumetti alla Zerocalcare, con un tono survoltato, a tratti surreale che tuttavia danno a I Predatori un'aria sincera, allegra dove il regista ventottenne interpreta Federico, studente di filosofia travolto dalla passione per Nietzsche. Castellitto, però, non ama solo Nietzsche. L'altro suo idolo è Francesco Totti. «Non mi importa se questo film piacerà a milioni di spettatori dice convinto - mi interessa che piaccia al Capitano». E, dopo Venezia, torna subito sul set proprio per interpretare il calciatore del cuore nella serie tv Speravo de morì prima. Per lui, questo è un vero sogno.

Giuseppe Ghigi

