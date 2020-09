ORIZZONTI

A sette anni da Still Life, con il quale vinse il premio per la miglior regia nella sezione Orizzonti, Uberto Pasolini torna in concorso a Venezia con Nowhere. Italiano di nascita, ma inglese di adozione, produttore cinematografico (sua la produzione del campione d'incassi Full Monty Squattrinati organizzati), è un regista difficilmente inquadrabile stilististicamente. «Il mio è forse un stile giapponese, anzi uno stile sussurrato», dice ironicamente, ma non è lontano dal vero perché una qualche relazione con un registro narrativo fatto di sottrazioni, sfumature, piccoli gesti c'è, eccome.

La storia di Nowhere è di quelle che sulla carta predispongono al melodramma e al preparate i fazzoletti. Un giovane padre, John, che sbarca il lunario facendo il lavavetri; un figlio di quattro anni Michael; una madre che non c'è più e una diagnosi medica senza appello: John ha soli cinque mesi di vita davanti a sé. Deve trovare la famiglia giusta che adotti Michael.

«È una storia vera, l'ho letta sui giornali dice Pasolini è un dark subject, un soggetto tragico, ma io volevo stare molto lontano dal melodramma e dalle facili emozioni e riflettere su come un padre possa accompagnare senza traumi e dolcemente il proprio figlio alla morte del genitore». La morte è un tema che ricorre anche in Still Life, «ma io voglio parlare della vita ribatte di come gli individui agiscono quando si trovano di fronte ad un evento così importante. Attraverso il filtro della morte mostrare qualcosa della vita. Non voglio fare film depressivi, ma mostrare, spero con tocco leggero, le dinamiche di chi vive». E Nowhere si sviluppa proprio nella dinamica padre e figlio, nella difficoltà di comunicare a un bambino che tutto nel mondo nasce, vive, muore e negli incontri con varie papabili famiglie adottive che Pasolini riesce a dipingere sottilmente con pochi tratti di dialogo, gesti che fanno comprendere il perché queste persone hanno deciso di avere un figlio non proprio. «Questo è un film che non ha un plot dice non ha una vera e propria storia. Il filo narrativo è dato dalla progressione interiore di Michael che, seppure molto piccolo, intuisce che sta per lasciare il padre».

John, il padre, è interpretato da James Norton, attore che calca le scene del teatro, ma anche quelle delle serie tv (suo il ruolo di Tommy Roy in Happy Valley). Norton è dato come il papabile futuro agente 007 al posto di Daniel Craig anche se lui smentisce: «Sono fake news giornalistiche. Ho letto la sceneggiatura e niente di più. Io preferisco interpretare ruoli in film come questo e non in blockbuster». Vedremo.

Giuseppe Ghigi

