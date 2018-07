CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ORE DI ANGOSCIALIDO Ancora una giornata purtroppo senza novità nelle ricerche di Gianfranco Bullo il tassista di 48 anni di cui non si hanno più notizie da giovedì mattina, quando era uscito a bordo del suo motoscafo sportivo probabilmente per andare a pesca. Alcune ore più tardi è stata ritrovata solo la sua barca, alla deriva, a ridosso della diga del Pachuka a San Nicolò, ma dell'uomo nessuna traccia. E, con il passare delle ore, al Lido cresce l'apprensione per la sorte dell'uomo, partito da casa senza il cellulare e senza documenti....