L'INTERVISTADopo Raitre alla trasmissione Via dei Matti n. 0 - condotta dal padre, il musicista Stefano Bollani, con l'attrice Valentina Cenni - e soprattutto dopo aver cantato al Quirinale in occasione della Festa della Repubblica lo scorso 2 giugno, per Frida Bollani Magoni è esplosa una notorietà quasi inaspettata. E dopo aver emozionato il presidente Mattarella cantando Battiato e Dalla, ha iniziato un tour che questa sera tocca il...