Ora si fa avanti Livorno per le mani di Quinn

L'OPERA CONTESAVENEZIA La decisione della Soprintendenza di non concedere ulteriori proroghe alla permanenza delle mani di Lorenzo Quinn da Ca' Sagredo, hanno aperto un dibattito interessante. Da una parte l'artista, il quale vorrebbe che l'opera Support restasse a Venezia. A lui si sono aggiunte in pochi giorni centinaia di veneziani, che hanno fatto sapere che Ca' Sagredo sarebbe la collocazione perfetta. Dall'altra, cominciano a farsi avanti altre località che vorrebbero avere l'opera, dopo l'enorme pubblicità che ha riscosso per il fatto...