LA COMMEDIA

È sempre bello quando ai festival di cinema arrivano quei film che in qualche modo mettono tutti d'accordo, gli spettatori meno esigenti e i cinefili più agguerriti, oltre alla critica. Spesso si tratta di commedie, spesso sono fuori concorso, anche se a volte sfondano questo muro, come capitò qui a Venezia anni fa per Philomena di Stephen Frears, perché le si imputa sempre un'ipotetica aria di frivolezza un'idea sbagliata - e forse perché è anche un modo per proteggerle, visto che in Concorso le commedie, specie brillanti come The duke passato ieri sugli schermi del Lido tra il divertimento di tutti, rischiano di finire soffocate dai drammoni che conquistano le giurie di ogni mondo.

SPASSOSO E INTELLIGENTE

E invece The duke è un intelligente, spassoso intrattenimento, non privo anche di approfondimenti sociali. La storia è vera e narra il clamoroso furto avvenuto alla National Gallery di Londra, nel 1961, da parte del tassista di Newcastle, Kempton Bunton, un'idealista che conosceva bene Shakespeare e Cechov, pur essendo di umile rango e spesso privo di soldi, e che da anni tentava di non pagare il canone della BBC, perché non la voleva presente nel suo televisore. Il furto ebbe un'eco notevole in patria e quando lo stesso Bunton riconsegnò il dipinto, finì sotto processo, condannato peraltro alla fine solo per il furto della cornice, che infatti non fu più ritrovata.

Questa specie di Robin Hood ora porta il volto dello straordinario Jim Broadbent, che usa il classico humour inglese con raffinatezza e talento, grazie anche a una sceneggiatura in punta di penna di Richard Bean e Clive Coleman, che affiancano alla storia vera, elementi di finzione. Una storia che come spiega la produttrice Nicky Bentham è arrivata quasi per caso: «Un nipote del tassista ce l'ha raccontata, portandoci un po' di materiale dell'epoca. Subito abbiamo capito che poteva diventare una commedia strepitosa, come poi è diventata sul serio».

NEL CUORE DELLA STORIA

Il regista Roger Mitchell, famoso soprattutto per Notting hill, spiega: «Il film si colloca nella grande tradizione delle Ealing Comedies (commedie che ti fanno stare bene), che in questo caso mostrano un uomo semplice che si ritrova a parlare apertamente ai potenti. Bunton è da una parte un singolare Robin Hood e, dall'altra, un piccolo uomo e piccolo delinquente». Infatti c'è una sottile linea politica anche dietro la commedia e il processo la sancisce definitivamente, perché in pratica assolve un ladro per il fatto che le sue intenzioni erano di aiutare le persone più bisognose con il riscatto che sarebbe arrivato. Jim Broadbent è straordinario: «Quando ho letto questa storia deliziosa, mi ha subito conquistato. Il mio personaggio vorrebbe essere un drammaturgo, ma in realtà è un duro a volte sgradevole che non guadagna abbastanza e quando viene licenziato racconta balle alla moglie, ma nonostante questo risulta simpatico, anche perché si dichiara sempre dalla parte del bene comune». Il potere delle commedie. Specie quelle belle come The duke, dove Helen Mirren stavolta fa solo la regina della casa e purtroppo non è arrivata al Lido.

Adriano De Grandis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA