IL PUNTO

Siamo ri-partiti: tutto sommato tra le sparute file della moda c'è abbastanza ottimismo, sia nei partecipanti che nel pubblico. Un certo disorientamento c'è ed è impossibile non accorgersene, soprattutto nei confronti delle firme che hanno deciso di eliminare del tutto la presenza di pubblico alle sfilate che scriveranno la storia di questa edizione della Fashion Week milanese, per scegliere la via della presentazione televisiva, considerata - ha dichiarato Giorgio Armani che per primo ha deciso di abbracciare questa nuova strategia spettacolare - più democratica, con una prima fila concessa ad ognuno degli spettatori, con un gradimento di tutti quelli che ancora stentano a fidarsi di partecipare e con qualche ovvia perplessità. Dopo Armani, anche Elisabetta Franchi ha optato per la presentazione solo digitale. Funzionerà? A questo interrogativo potremo rispondere ovviamente solo tra qualche mese, quando l'arrivo della stagione alla quale la moda oggetto di questa Fashion week organizzata dalla Camera Nazionale della Moda Italiana diventerà oggetto di reale adesione da parte del pubblico finale.

LA SVOLTA DIGITALE

Stiamo vedendo le proposte per la stagione calda 2021, primavera-estate, e già dalle prime note possiamo rilevare che l'assenza di stagionalità decantata per il futuro da quasi tutte le Maison non appare così evidente. Quanto al gioco dei colori, dalle prime avvisaglie delle presentazioni milanesi (e non solo) sembra che il colore vincente per la stagione calda 2021, che da più parti è stato pronosticato nel verde, sarà invece il bianco. Aveva cominciato Valentino con la sfilata bianca di Pier Paolo Piccioli che con la sua alta moda, presentata a Roma in tutta la sua opulenza, aveva incantato per la sua irrealtà immaginifica (com'è ormai quasi tutta la produzione artistica di questo stilista) puntando sul non colore per eccellenza, il bianco. Ma avremo voglia di opulenza? Forse sì per il gioco dei contrari che accompagna la nostra vita. A seguire, nel pret-à-porter, Chiara Boni, con una sfilata sulla spiaggia di Forte dei Marmi(conclusa con un quasi tuffo in mare di modelle, stilista e vestiti), ha confermato il bianco come scelta quasi assoluta, interrotto da qualche tono appena colorato, come il rosa pallidissimo, il beige butirrato per completi semplici ma elegantissimi. Molti i pantaloni con i nuovi tailleur-pigiama leggerissimi, aerei, presenza di giochi sartoriali.

C'è una ragione per questa insistenza sul bianco destinato al 2021? Non dimentichiamo che il non colore assoluto trova simbologie nel carattere legato a questo colore di comodo, di appoggio sicuro, di inconfutabile gradimento, che risponde al bisogno di sicurezza, alla necessità di apparire comunque. Attesa per la collezione di Eleventy che rappresenta stilisticamente un ago della bilancia per il look destinato alla prossima estate.

Luciana Boccardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA