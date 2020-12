Ora il Paese attende, meritatamente, una coralità della politica al lavoro, con la messa a punto del monumentale Piano Nazionale Recovery Plan, decisivo per l'indifferibile ripresa economica per il futuro dell'Italia. C'è da rimettere in moto il tessuto produttivo con scelte innovative ed illuminanti incentrate su poche ma chiare direttrici fondamentali ed orientate specialmente allo sviluppo industriale- manifatturiero alle infrastrutture materiali ed immateriali e a una efficiente P.A.. Il finanziamento dell'Ue è garantito solo per una pianificazione protesa a produrre concreti benefici in termini di rilancio e crescita economica e occupazionale: tra gli obbiettivi finanziabili dalla Ue ci sono quelli per la mobilità sostenibile, cioè infrastrutture compatibili con l'ambiente, trasporti di merci-persone relativi alla catena logistica di produzione/distribuzione e al sistema circolare dell'indotto nel settore turistico. La Regione Veneto ha recentemente adottato ( 17.11.2020) un Piano regionale per la ripresa e la resilienza (Prrr), un parco di 13 macro-progetti per un importo di circa 25 miliardi di euro, prevedendo per il comparto delle infrastrutture dei trasporti: 7 progetti relativi a Infrastrutture per la competitività per 6,1 miliardi di euro (autostrade regionali Nogara-Mare,Mestre-Cesena e cluster viari/ferroviari regionali e provinciali, sicurezza ponti, viadotti), 8 progetti relativi a Infrastrutture per l'attività turistica culturale per 416 milioni di euro (impianti a fune, digitalizzazione patrimonio regionale, valorizzazione ville venete, ecc.) e 3 progetti relativi alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 per 613 milioni di euro (viabilità di accesso a Cortina, Verona, ecc.). Un piano con il merito di completare, riavviare e sostenere utili ed innovative iniziative dentro i confini regionali, con delle ipotesi di reti di trasporto che fanno però intravedere un punto di equilibrio tra l'adattarsi all'ordinario e uno sguardo seppur ancora cauto verso idee più avanzate di collegamenti oltre i confini regionali in quanto sono le uniche che riescano a piegare gli eventi a favore della next generation dei veneti.

D'altronde la radice storica del Veneto Serenissimo e non solo andrebbe riscoperta, rinnovata ed illustrata partendo proprio dai fatti storici, dal mutamento, dal moto, dal ritmo di ogni epoca, di ogni avvenimento. La radice non è altro che la necessità, di allora, di andar per rotte di mare e poi dalla laguna al Tirolo per la strada di Alemagna fino al Danubio e al Reno, vie di comunicazioni che dobbiamo, ora, da veneti, riprendere per garantire ancora la partecipazione dei nostri sistemi economici regionali alle filiere globali. L'autorità e il prestigio del presidente Zaia dovrebbero essere la garanzia nel ribadire al Governo l' assoluta necessità di un vero ActionPlan con risorse e tempi certi per risolvere definitivamente e realizzare le Tratte italiane sul Corridoio Mediterraneo n°3 di AV/AC ,la Brescia/Padova, la Venezia/Trieste, ma soprattutto per proporre un nuovo Corridoio ferroviario Europeo sulla Dorsale Adriatica per merci e turismo sostenuto anche di recente in un convegno del Sole24ore/Financial Times (Made the Italy-The Restart-6.10.2020).Sono iniziate da poco le verifiche in Europa sullo stato dei Corridoi TEN-T (Trans European Network) da confermare per i prossimi 10 anni e proprio in sede europea andrebbe promosso/sostenuto questo potente nuovo tracciato di logistica integrata per la portualità di Taranto, Ancona, Ravenna, Venezia e di percorso turistico/culturale con il valico sulle Dolomiti Bellunesi per poi da Lienz in upgrade a Salzburg, Praha, Berlino, mar Baltico...

Sarebbe un Corridoio che si snoda lungo il Veneto con finalmente lo sbocco a Nord attraverso il massiccio montuoso teatro della guerra verticale 1915-1918, un investimento sul capitale fisso sociale in quanto garanzia di ricadute positive a medio e lungo termine sull'intere vallate attraversate, un vero investimento per la prossima generazione. Un percorso ferroviario dal Sud Italia al Nord Europa per le merci e per il turismo lungo i sistemi produttivi pugliesi, marchigiani, emiliano-romagnoli e veneti, sul tratto di confine dolomitico in assenza di controindicazioni e con il consenso degli Stati si potrà verificare l'opportunità da affiancare ai binari unastrada turistica come prevede la Convenzione delle Alpi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

