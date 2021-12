L'INTERVISTA

Una coppia di nome, ma un trio di fatto. Circa 10 anni fa, i padovani Marco Zuin e Filippo Borille hanno deciso di allargare la famiglia e hanno accolto sotto il cappello del loro duo anche il mestrino Gaetano Ruocco Guadagno. Da allora il brand è rimasto Marco & Pippo, ma giusto per far chiarezza è stata aggiunta la specifica: il trio comico. Potrebbe sembrare già una trovata divertente, ma a sentire il diretto interessato il terzo incomodo, Gaetano è stata solo questione di comodità: «il pubblico li conosceva già con quel nome, inoltre il mio commercialista mi disse che potevo trovare una scusa per evadere le tasse», scherza l'attore.

Ora, dopo due anni di lontananza dai teatri, Marco & Pippo tornano sul palco del Gran Teatro Geox a Padova oggi e domani alle 21.15 con un doppio show intitolato Finalmente Live (info zedlive.com). Lo spettacolo è prodotto da Zed.

Gaetano, queste due serate sono un grande ritorno?

«Sì, sono il ritorno in teatro dopo quasi due anni. Durante l'estate abbiamo portato i nostri personaggi in alcune arene estive e abbiamo riabbracciato il pubblico, ma adesso si torna live in un teatro prestigioso come il Geox a Padova».

È uno spettacolo nuovo o tornano i protagonisti conosciuti?

«È innanzitutto una festa per riabbracciare gli spettatori. In scena tornano alcuni personaggi amati come l'assessore Ciano Contin, Duilio e Ines, Vianeo da Mestre, ma poi si svelano anche alcuni nuovi protagonisti che il pubblico ha iniziato a conoscere attraverso i nostri video degli ultimi mesi: dal giornalista Amerigo Fuffa che racconta la storia degli sportivi veneti che non ce l'hanno fatta (è la parodia di Federico Buffa che su Sky ripercorre la carriera di personaggi famosi) a Luisa che negli ultimi anni era rimasta in panchina. E poi ci saranno delle sorprese, perché non saremo soli».

È un modello di spettacolo che si aggiorna?

«In realtà è un lavoro diverso dai precedenti. Ci sono pezzi rivisitati, anche i classici sono stati arricchiti da grosse novità. Sono parte del nostro Dna comico, ma in fondo sono pochi rispetto alle sorprese. E poi consideriamo la componente di improvvisazione, che permette anche a noi di divertirci un sacco».

Come si fa ridere in un momento come questo?

«Credo che la gente abbia davvero voglia di ridere e lo dimostra il fatto che entrambe le serate siano quasi sold out. C'è bisogno di leggerezza e nei nostri spettacoli, volutamente, non abbiamo mai affrontato il tema pandemia. Certo, perdiamo un pezzo di attualità, ma preferiamo concentrare la nostra comicità su situazioni normali di tutti i giorni».

Un quotidiano che parla veneto?

«Noi rappresentiamo il Veneto e i personaggi che sono trasversali a questo territorio. Ci piacerebbe però portarlo anche fuori, non perché vogliamo diventare nazionali, ma per raccontare questa terra anche a chi veneto non è».

Con il dialetto?

«È la nostra cifra stilistica, ma negli ultimi anni l'abbiamo ammorbidito e reso comprensibile anche a chi ci segue da Milano o dal centro Italia. Sono in molti ormai, grazie ai video online. E poi abbiamo iniziato a collaborare con Carlo Negri, che è anche regista di questo spettacolo. Milanese, già autore di molti artisti (come Giuseppe Giacobazzi), lui non capisce proprio tutto quello che diciamo ma sta imparando e ci accompagna verso nuovi linguaggi».

Giambattista Marchetto

