Ora è ufficiale, Mattarella non inaugurerà Venezia 76

LA DISDETTAOra è ufficiale: il Capo dello Stato non parteciperà alla cerimonia inaugurale della Mostra del cinema di Venezia. E probabilmente non ci sarà nemmeno il ministro alla Cultura Alberto Bonisoli. A causa della crisi di governo e delle consultazioni che porteranno a decidere se ci sarà un nuovo esecutivo o se si andrà ad elezioni anticipate, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deciso di non muoversi dalla capitale. E, quindi, di declinare l'invito giunto dalla Biennale.Come anticipato ieri dal Gazzettino, si era...