Ora arriva anche il decreto semplificazione. 96 pagine e una cinquantina di articoli alla faccia della richiesta di semplicità. Strada accidentata per la sua costruzione, come sempre. Quasi un segno distintivo di questo governo di coalizione. È stato applicato il salva intese, il che significa che il testo non è ancora completo, mancano aspetti tecnici che sono ancora sotto esame. Di decreti-legge è lastricata questa stagione del Covid 19, giustificata, d'altra parte, dalla situazione eccezionale che stiamo vivendo. Dal Cura Italia alla Liquidità e al Rilancio senza contare i discussi Dpcm, emanati dal presidente del Consiglio, volti a prescrivere misure di contenimento e di contrasto alla diffusione della pandemia.

Sebbene siamo una repubblica parlamentare e non manchi il continuo riferimento alla centralità del parlamento, otto leggi su dieci provengono stabilmente dal Governo. Una democrazia che tende più alla governabilità che alla rappresentanza. Fin dal 1992, con la crisi dei partiti e la mutazione del contesto europeo, il Governo ha assunto un peso maggiore rispetto al Parlamento, mentre con l'introduzione del bipolarismo si è accentuata nel procedimento legislativo la tendenza a legiferare a maggioranza, finendo poi questa prassi a diventare la regola.

Come è previsto dalla Carta Costituzionale il governo per legiferare può ricorrere al disegno di legge o al decreto-legge ma alla fin fine è quest'ultimo il più gettonato tanto è vero che in questi anni è diventato la linea produttiva più efficiente della fabbrica delle leggi. Entra in vigore subito, il Parlamento ha sessanta giorni per ratificarlo. In passato se ciò non avveniva, occorreva reiterarlo, ora basta mettere la questione di fiducia su un maxiemendamento e la folla di emendamenti proposti dalle minoranze si volatilizzano. Il Parlamento viene così ridimensionato, ma opera anche un'altra circostanza nel determinare questa situazione: il ricorso alla delegazione con leggi delega generiche e che prevedono già in partenza la necessità di decreti correttivi.

Negli ultimi tempi i governi hanno lavorato molto sui titoli dei decreti-legge. In una realtà sempre più mediatica il messaggio stringato, evocativo fa effetto. Con il governo Renzi si è fatto ampio ricorso a termini anglosassoni (si prenda ad esempio il Jobs Act) o a titoli molto suggestivi. Un decreto si intitolava per un'Italia più semplice e veloce, subito cambiato dalla Dagl (Dipartimento affari generali e legislativi) perché impubblicabile sulla Gazzetta Ufficiale. Strano che l'Italia veloce risuoni ancora nella comunicazione dell'attuale decreto sulla semplificazione. Non parliamo poi dei decreti attuativi che spesso si perdono nelle nebbie burocratiche tanto che spesso una legge molto strombazzata si ferma all'annuncio poiché non trova applicazione. Pensate ora, con questa produzione di decreti a raffica quale effluvio di decreti attuativi che i ministeri, singolarmente o di concerto, dovranno emanare, intasando ulteriormente l'attività burocratica.

Si sopporta quindi una ipertrofia normativa, oltre che una legislazione caotica, disordinata e ridondante, che complicano la vita delle imprese e degli italiani. Sarebbe una tema da riprendere ma il clima non sembra favorevole!

