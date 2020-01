OPERETTA

Al Comunale di Vicenza arriva l'operetta, un appuntamento atteso per un genere che davvero ha molti estimatori. Domenica 26 alle 16 sarà la volta de La danza delle libellule su libretto di Carlo Lombardo e musica di Franz Lehár, presentata dalla Compagnia Teatro Musica Novecento con l'orchestra che eseguirà dal vivo le musiche travolgenti che caratterizzano questo titolo popolarissimo e rappresentativo dell'operetta centroeuropea del primo dopoguerra. L'operetta sarà diretta da Stefano Giaroli; le coreografie sono di Salvatore Loritto, la regia di Alessandro Brachetti, le scene e i costumi di Artemio Cabassi realizzati da ArteScenica Reggio Emilia, le luci di Marco Ogliosi. Gli interpreti sono: Silvia Felisetti, Susie Georgiadis, Elena Rapita, Antonio Colamorea, Alessandro Brachetti, Marco Falsetti, Fulvio Massa e Francesco Mei.

I biglietti per gli spettacoli sono in vendita alla biglietteria del Teatro Comunale, in Viale Mazzini (tel. 0444.324442 - biglietteria@tcvi.it) aperta dal martedì al sabato dalle 15.00 alle 18.15, online sul sito del teatro tcvi.it, agli sportelli di Intesa Sanpaolo; si possono acquistare anche tramite la App TCVI e in biglietteria del teatro un'ora prima degli eventi. I prezzi dei biglietti per l'operetta sono: 27,50 euro il biglietto intero, 24,50 euro il ridotto over 65 e 15,50 euro il ridotto under 30.

