Opere d'arte nell'albergo fantasma

LA STORIAAl completo. Nei siti specializzati in prenotazioni alberghiere, a cominciare da Booking.com, non c'è nessuna stanza disponibile per l'hotel Poetic di Padova. Tutto esaurito. Ma dentro non c'è nessun cliente. La reception è vuota. Una valigia di cuoio anni Cinquanta e una vecchia divisa da ufficiale dell'aeronautica sono le uniche tracce di potenziali clienti. E del resto le foto, che pubblicizzano l'albergo in Internet, denunciano uno stato di abbandono choccante. Degrado assoluto, lavandini rotti, letti sfatti, cassetti e armadi...