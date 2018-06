CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

OPERAZIONEVENEZIA Oltre 250mila pezzi sequestrati per un valore di circa 350mila euro e tre cinesi denunciati. È il bilancio di una vasta operazione dei carabinieri del Nucleo natanti, e del Comando provinciale condotta tra Venezia, Mestre e San Donà dove si trovavano ampi magazzini per lo stoccaggio di merce gestiti dagli asiatici. Sono stati effettuati attenti controlli su borse e altra pelletteria, abbigliamento vario, accessori per cellulari ed elettrodomestici, i quali solitamente vengono distribuiti per la vendita al dettaglio e sono...