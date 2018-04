Operaestate tra Paolini e lo storico Alì

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FESTIVALMarco Paolini, Ascanio Celestini, Vitaliano Trevisan, Federico Buffa, e i Leoni d'Oro per il Teatro 2018 Antonio Rezza e Flavia Mastrella. Quattro prime assolute per la danza e nomi di spicco, come Sharon Friedman, giovane coreografo israeliano tra i più apprezzati in Europa e non solo, o la Rambert Dance Company, la più importante compagnia inglese di danza contemporanea. Sono queste le anticipazioni della prossima edizione di Operaestate - il festival estivo di rilevanza nazionale ed internazionale diffuso in 35 città...