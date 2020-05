L'ANNUNCIO

L'edizione 2020 di Operaestate Festival si farà. Sarà un festival con le limitazioni imposte dal periodo post-crisi Covid19 e con tutti gli accorgimenti per rispettare il distanziamento sociale, in assenza di ospiti stranieri dato che la situazione internazionale è ancora incerta tra voli poco praticabili e paesi in lockdown. «La buona notizia è che il Festival si potrà fare - spiega il sindaco di Bassano del Grappa Elena Pavan - è stato necessario un lavoro di rivisitazione del programma, pronto già a fine gennaio. Per la 40ma edizione del festival, si prevedevano speciali eventi, feste inaugurali, ospitate di compagnie internazionali. Tutto questo è stato rimandato alla prossima estate, ma si sta comunque lavorando per confermare appuntamenti e progetti che animeranno la nostra estate negli spazi all'aperto».

TRA VIDEO E PRESENZA

Nell'attesa delle linee guida del Governo, gli uffici di Operaestate hanno continuato lavorare in dialogo continuo con artisti, operatori, istituzioni. E a breve il programma verrà presentato al pubblico. «Il cartellone è frutto di un lavoro che ci ha portati a indagare, a fianco degli artisti, nuove modalità di creazione, di presentazione, di relazione con il pubblico e con le comunità spiega Rosa Scapin della direzione di Operaestate - Azioni di accompagnamento verso gli artisti, rimodulazione dei progetti in corso dalla modalità in presenza a quella da remoto, un grande impegno creativo per trovare nuove risposte alle problematiche legate all'isolamento». «Gli artisti non vedono l'ora di tornare ad esprimersi come hanno sempre fatto, ma solo una parte delle performance potrà esser presentata dal vivo prosegue la direttrice Per questo siamo stati impegnati nel prefigurare diversi scenari. La modalità in presenza sarà alternata a proposte online, oltre ad eventi dalla natura ibrida. Impossibile avere a Bassano gli ospiti della danza internazionale. Con loro abbiamo lavorato nel virtuale, commissionando opere da proporre in video o coinvolgendoli in progetti online. Abbiamo anche reinventato i progetti su cui Operaestate ha concentrato energie e risorse per anni».

DANZA INTERNAZIONALE

Un primo esperimento è stato proposto al pubblico il 29 aprile, nella Giornata mondiale della Danza, quando il festival bassanese ha messo online interventi di tutti i partner del progetto Dance Well (che coinvolge malati di Parkinson in un percorso sul corpo danzante). «Abbiamo mantenuto queste azioni importanti per la fragilità delle persone coinvolte spiega Scapin e abbiamo messo online video da altre città d'Italia, ma anche da Giappone, Svezia, Israele. A fine giornata abbiamo raggiunto oltre 10mila accessi unici». Ci sono poi un percorso di ricerca condotto online da Silvia Gribaudi, Chiara Frigo e Marigia Maggipinto che avrà un esito in video e poi in presenza durante Bmotion, il progetto europeo Dance Museum che la coreografa Masako Matsushita coordina da remoto nonostante lo stop, il progetto italiano Boarding Pass per sostenere la mobilità internazionale della scena che non si è fermato grazie a Zoom, ma anche azioni legate alle comunità della pedemontana veneta. «Ci siamo impegnati per costruire un percorso con una visione conclude la direttrice Abbiamo lavorato molto, con risultati per certi versi inaspettati. L'interlocuzione con gli artisti è stata fondamentale e abbiamo sviluppato nuove idee, grazie in particolare al lavoro di Roberto Casarotto in stretta relazione con i network internazionali di cui siamo parte».

Giambattista Marchetto

