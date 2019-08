Opera installata abusivamente Via la Ruota da Santo Stefano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA Da maggio, in concomitanza con l'inizio della Biennale d'arte, era stata esposta una grande scultura al centro di campo Santo Stefano. Si tratta di un'opera dell'artista siciliano d'origine ma veneziano d'adozione Matteo Lo Greco, intitolata La ruota.Ieri gli agenti del nucleo di polizia tributaria e dell'edilizia della polizia locale, coordinati dal commissario capo Flavio Gastaldi, hanno rimosso l'opera dopo aver ricevuto l'ordinanza di sgombero coatto. L'artista, infatti, sembra non aver ottemperato in tempo utile all'atto...