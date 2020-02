MARCON

Sei mesi di reclusione e 600 euro multa, oltre al risarcimento di 250 mila euro. È la condanna, senza sospensione condizionale della pena, che il Tribunale penale di Venezia ha inflitto ieri pomeriggio a Mario Gaiatto, 67 anni di Marcon, rappresentante di fatto della Gaiatto Art di via della Fisica, in relazione a quattro opere d'arte che gli erano state affidate in conto vendita da due collezionisti e che non sono mai state più loro restituite.

Soltanto una delle due vittime si è costituita parte civile al processo, e il risarcimento di 250 mila euro gli è stato accordato in relazione alla sparizione, nel 2014, del quadro La resurrezione di Lazzaro di Mattia e Gregorio Preti.

Gli altri tre dipinti scomparsi nel 2013, di proprietà di un secondo collezionista, sono Adamo ed Eva cacciata dal Paradiso terreste di Bernaert De Rycke, Adorazione dei pastori di Laurent Pecheux e Bambino dormiente di Elisabetta Sirani. Nel corso del processo conclusosi ieri, Gaiatto non si è mai presentato e si è fatto assistere d'ufficio dall'avvocato Giuseppe Dalmartello.

I PRECEDENTI

All'inizio dello scorso anno, Gaiatto era già stato condannato ad un anno di reclusione per essersi trattenuto una trentine di opere d'arte per un valore di quasi 800 mila euro: sculture in marmo, legno e terracotta, ma anche una formella in vetro e alcuni dipinti antichi che appartenevano alla casa d'aste veneziana San Marco, dichiarata fallita nell'aprile del 2010.

