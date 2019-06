«Opera buffa, musica classica per ridere»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTA«Mi ricordo che con Elio e le Storie Tese avevamo pensato di scrivere una cosa assurda, con sole voci e battere di mani. Doveva esser l'esagerazione del nonsense. Poi però ci siamo resi conto che alcuni concertati di Rossini erano esattamente quello, ma fatti cento volte meglio». Si può sintetizzare in questo aneddoto il rapporto intrigante di Stefano Belisari - in arte Elio - con i colleghi che qualche secolo fa hanno scritto la storia della musica e che oggi omaggia come co-protagonista di Opera Buffa! Il Flauto magico e...