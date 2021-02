IL LIBRO

Ad aprire l'appassionante giallo storico Il sesto comandamento (Sem, pp. 288, euro 16), di Anna Vera Sullam, è l'omicidio di una insegnante di lettere antiche: colpita da una statuetta raffigurante il Duce nella biblioteca di una scuola ebraica, aperta per ospitare - all'emanazione delle drammatiche leggi razziali - alunni e professori esclusi dagli istituti pubblici. Sul luogo del delitto, scomparirà inoltre un album di fotografie, che la vittima stava consultando. L'autrice, linguista e già docente universitaria veneziana, si ispira nell'enigmatico titolo alla differente numerazione, da parte di ebraismo e cattolicesimo, di uno dei Dieci Comandamenti. Proprio il diverso significato, scoprirà presto il lettore, si rivelerà cardine di una trama ricca di intrecci e colpi di scena, occasione per raccontare la quotidianità lagunare del tempo, stravolta come l'intera Italia al tempo del Regime.

L'AUTRICE

Anna Vera Sullam si pone sulla linea del giallo classico e l'omicidio dell'insegnante si trasforma nell'analisi di figure e psicologie complesse, con un susseguirsi di intuizioni investigative. Soprattutto, l'ambientazione della Venezia del 1940, e la descrizione della locale Comunità ebraica, forniscono un valore aggiunto al testo, leggibile come un romanzo: analogamente, assai apprezzate le divagazioni sulle già osservate consuetudini sociali del tempo, forme di corteggiamento incluse.

Tra docenti, alunni, personale scolastico, figure esterne sono molti i moventi che potrebbero aver fatto scaturire l'omicidio: la chiusura delle indagini saranno sotto l'egida del vicequestore Gigli che seguirà al suicidio di un primo indiziato. Quella della professoressa non sarà l'unica scomparsa e il maresciallo Russo scoprirà a proprie spese la difficoltà del compito che si è assunto. L'elemento che emerge sullo sfondo sono le leggi razziali: fra le più vergognose pagine della storia nazionale.

Riccardo Petito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA