Omaggio ai Queen con We will rock you

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Oltre 8 milioni di spettatori, 2700 performance e 12 anni consecutivi di rappresentazioni a Londra: We will rock you, lo spettacolo con i più grandi successi dei Queen e tra i musical più rappresentati al mondo, arriva sabato 12 gennaio (ore 21) al Palabassano2 di Bassano del Grappa con una produzione tutta nuova e un cast rinnovato nei protagonisti.Lo spettacolo mette in scena 24 tra i maggiori successi della band di Freddie Mercury, riflettendone le performance live. Prodotto da Ben Elton in collaborazione con Roger Taylor e Brian May. Per...