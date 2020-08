IL RITORNO

Dopo una breve pausa estiva, la stagione della Fenice riprenderà il 26 agosto al Teatro Malibran con l'Histoire du soldat di Igor Stravinskij. Con l'occasione sarà inaugurato il nuovo palcoscenico dello storico teatro veneziano. Grazie ai recenti lavori, l'ampia buca dell'orchestra, per mezzo di una struttura elettromeccanica, potrà essere coperta, raggiungendo varie altezze, ampliando lo spazio scenico. «Il Malibran è fondamentale per la Fenice - spiega il sovrintendente Fortunato Ortombina - e finalmente potrà esser utilizzato in modo più completo, non solo per l'opera e i concerti sinfonici, ma anche per la musica da camera e i recital vocali».

L'OMAGGIO

La scelta di aprire l'attività musicale nel rinnovato Teatro Malibran con un lavoro di Stravinskij non è casuale. La rappresentazione dell'Histoire du soldat si terrà nel giorno esatto in cui nacque Peggy Guggenheim, l'ultima dogaressa della Serenissima, amica di Stravinskij e della moglie Vera. La mecenate americana, che creò a Venezia uno dei più importanti musei d'arte del XX secolo, nel settembre del 1951 fu al Teatro La Fenice in occasione della prima mondiale della Carriera di un libertino di Stravinskij, mentre nel settembre del 1957 il musicista russo fu ospite della collezionista a Palazzo Venier dei Leoni. Sul libro degli ospiti in cui Peggy conservava firme e dediche dei tanti personaggi celebri che andavano a trovarla, c'è la firma del compositore con una battuta musicale. E ancora: nella celebre foto di Man Ray del 1924, la giovanissima Peggy Guggenheim indossa un turbante dorato disegnato da Vera Sudejkin, allora non ancora sposata con il compositore.

IL MAESTRO

«Stravinskij - aggiunge Ortombina - scrisse Histoire du soldat nel 1918, alla fine della Prima guerra mondiale, in un periodo storico in cui l'Europa cercava di rinascere dopo i disastri del conflitto. Nessuno si sarebbe immaginato che solo pochi anni dopo sarebbero sorti disastri ancora più grandi. Quest'opera è concepita per sette strumenti, una voce recitante e un danzatore per un motivo pratico, oltre che artistico: avere una composizione dall'impatto teatrale e drammaturgico fortissimo, ma allo stesso tempo snella, adatta ad andare in tutte le piazze. Con una scenografia quasi inesistente, da portare in baule o in valigia». E aggiunge: «C'è poi una cosa che accomuna il periodo in cui Stravinskij scrisse questo lavoro al periodo attuale: finita la guerra, scoppia l'epidemia di spagnola che fece moltissime vittime. Il richiamo alla situazione in cui ci troviamo è evidente. Il diavolo che aspetta il soldato, chiaramente ispirato al mito di Faust, è un tema dunque che ci fa molto riflettere».

Fino al 6 settembre, per le recite di Didone ed Enea di Purcell, il Teatro La Fenice manterrà la platea libera per dar spazio all'orchestra, con il pubblico sistemato anche sul palcoscenico dove è stata creata una struttura a forma di carena di nave. «Con il Roberto Devereux di Donizetti e le opere che seguiranno, Traviata e Rigoletto - conclude -, l'orchestra ritornerà in buca. Impiegheremo le barcacce per alcuni fiati e le percussioni. Il Barbiere di Siviglia di ottobre sarà finalmente in forma scenica, con una capienza della sala sarà di circa 500 persone».

