LA MOSTRA

Come L'ultimo imperatore, anche Renato Casaro è l'ultimo cartellonista, o l'ultimo pittore di cinema: i suoi manifesti per capolavori del cinema e per registi come Bertolucci, Leone, Luc Besson, Boorman, Lelouch, Bellocchio, Annaud, Lumet, Monicelli, Rosi, Sordi, Tornatore, Truffaut, Vanzina, Verdone, persino Tarantino, ma anche le sue innovazioni tecniche, le pennellate, le raffinate maquette ad aerografo che lo rendono celebre nei ritratti dei divi tra gli anni Ottanta e Novanta sono l'anima di una corposa personale in programma a Treviso, dal 6 novembre 2020 al 30 settembre 2021, al museo Salce, San Gaetano e S. Caterina).

Curata da Roberto Festi ed Eugenio Manzato in collaborazione con Maurizio Baroni, la mostra metterà a fuoco la vicenda creativa del maestro trevigiano (classe 1935) per analizzare il meglio dell'intero corpus delle opere realizzate sin dal 1955, da quel Criminali contro il mondo che lo portò a lasciare la Marca per Roma dove poi fondò il proprio studio. Nell'enorme archivio di Casaro, popolato di più di mille manifesti e locandine, i curatori hanno selezionato circa 300 pezzi, partendo dai rari e introvabili fogli del decennio 1955-65 mai apparsi in mostra, quando l'artista iniziava a misurarsi con i generi cinematografici, dallo storico al peplum passando per noir, commedia e il primo western all'italiana. Sarà un viaggio tra i cartelloni come Trinità, Rambo, I magnifici Sette, C'era una volta in America, lo struggente Tè nel deserto, e poi In nome della rosa, L'Ultimo imperatore. «È un amore viscerale, quello per il cinema, nato da bambino spiegava in vecchie interviste Renato Casaro, ieri allo spazio della Regione della Mostra per raccontare la nuova avventura magari potevo fare il regista, ho avuto un attimo di indecisione quando ero a Cinecittà. Ma poi ho voluto dedicarmi a questa professione, che vorrei fosse riconosciuta non come illustrazione, ma arte pura». (Ch.P.)

