L'APPUNTAMENTO

Il tradizionale Concerto di Capodanno del Teatro La Fenice sarà trasmesso anche quest'anno in diretta televisiva su Rai1. Il prestigioso evento, giunto alla sua diciottesima edizione, vedrà sul podio Daniel Harding. Il quarantacinquenne direttore inglese sarà alla guida dell'Orchestra e del Coro della massima istituzione musicale veneziana e si avvarrà di due solisti: il soprano Rosa Feola e il venticinquenne tenore spagnolo Xabier Anduaga, al suo debutto in laguna.

IL PROGRAMMA

Il programma, come sempre, presenta due distinti momenti: uno esclusivamente sinfonico, con l'esecuzione della Sinfonia n. 4 in si bemolle maggiore op. 60 di Ludwig van Beethoven, e un altro dedicato al melodramma, con una raccolta di celebri pagine del repertorio operistico. Dapprima verrà eseguita l'ouverture delle Nozze di Figaro, un omaggio a Mozart, in occasione del duecentocinquantesimo anniversario del suo viaggio in Italia. Tra le pagine più amate di Verdi ci saranno il coro Chi del gitano i giorni abbella! dal Trovatore e l'aria del duca di Mantova La donna è mobile dal Rigoletto; seguirà l'arietta di Giulietta Je veux vivre dans le rêve dal Romeo et Juliette di Charles Gounod. Dopo l'incantevole Barcarolle dai Contes d'Hoffmann di Jacques Offenbach, il tenore si cimenterà con la famosa aria dei nove do Ah, mes amis, quel jour de fête!, dalla Fille du régiment di Gaetano Donizetti. Si ascolteranno ancora l'Intermezzo della Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni e altri tre brani verdiani: la grande scena conclusiva del primo atto di Traviata, il consueto coro Va', pensiero, sull'ali dorate del Nabucco e il brindisi Libiam ne' lieti calici sempre dalla Traviata.

IN TELEVISIONE

Questa seconda parte del programma sarà trasmessa in diretta televisiva da Rai1 alle ore 12.20 e sarà poi riproposta in differita su Rai5 alle ore 18.15, mentre sarà possibile riascoltare e rivedere tutto il Concerto di Capodanno, anche con la Sinfonia beethoveniana, venerdì 1 gennaio 2021 alle ore 20.30 su Rai Radio3 e giovedì 11 febbraio 2020 alle ore 20.30 su Rai5. Il concerto è realizzato in coproduzione con Rai Cultura e in collaborazione con Regione del Veneto, Arte e WDR. Non ci sarà il balletto perché non è stato possibile registrare le coreografie, ma le musiche saranno accompagnate dalle immagini attuali di una Venezia insolitamente deserta. Allo stesso tempo va segnalato che per il sesto anno consecutivo è stata riconfermata la collaborazione con il McArthur Glen Outlet di Noventa di Piave per spettacoli e manifestazioni come ha confermato la general manager Daniela Bricola.

UNO SPAZIO NUOVO

«L'assenza del pubblico in sala - ha spiegato il sovrintendente Fortunato Ortombina - ci ha dato l'opportunità di allestire lo spazio in un modo del tutto diverso, con l'orchestra in platea e il coro in palcoscenico, nell'arca creata la scorsa primavera per la ripresa della stagione dopo il periodo di chiusura. Sarà così possibile mantenere il distanziamento sociale tra gli artisti del coro per l'intera durata del concerto. Queste particolari condizioni, tuttavia, non ci impediranno di vivere e condividere la gioia della musica e del canto, seppur in una forma inconsueta di fruizione. Desidero poi ringraziare tutte quelle aziende che hanno deciso di dimostrare generosamente il loro concreto sostegno al Teatro, nonostante le incertezze e le criticità del momento che stiamo attraversando». La prima parte del concerto, quella con la Sinfonia n. 4 di Beethoven e che sarà trasmessa in differita, rappresenta il momento conclusivo delle celebrazioni dedicate al duecentocinquantesimo anniversario della nascita del grande compositore tedesco. Molti appuntamenti musicali della Fenice nel 2020 sono stati pensati per festeggiare Beethoven: purtroppo l'emergenza sanitaria ne ha cancellati molti. Tra questi, il nuovo allestimento di Fidelio, che avrebbe dovuto inaugurare la Stagione lirica 2020-2021. La leggera grazia della Quarta sinfonia contribuirà comunque a traghettarci nel 2021 per lasciare alle spalle un anno assai difficile.

