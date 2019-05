Oltre le nuvole, un nuovo centro per famiglie e bimbi in difficoltà

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROGETTOVENEZIA «La grande risorsa della società, oggi, è la famiglia. E tale progetto vuole esserne un rilancio». Queste le parole del Patriarca Moraglia in occasione dell'inaugurazione di ieri sera del progetto di Casa Famiglia San Pio X, alla Giudecca. Oltre le nuvole il suo nome, un Centro integrato per l'infanzia e la famiglia aperto non solo alle mamme e ai loro figli ospiti della struttura nata nel 1910, ma anche a tutto il territorio. Perché se il rifugio protetto veneziano accoglie da sempre madri e bimbi che vivono una...