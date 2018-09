Olivia in rosso e Willem a braccetto con Schnabel: il ritorno dei vincenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il red carpet dell'ultimo giorno della Mostra del cinema non si scruta per vedere le mise degli attori o dei vip invitati a Venezia. L'ultima passerella ha i riflettori puntati perché conferma o smentisce i toto-leoni e dà un'idea di quel che avverrà di lì a poco in Sala Grande. E' così che quando sul red carpet è arrivata Olivia Colman di rosso vestita, la regina Anna di The Favourite, si è capito che la Coppa Volpi sarebbe andata a lei. E quando è arrivato Willem Dafoe a braccetto di Julian Schnabel (foto, sempre in pigiama, stavolta...