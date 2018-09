CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Ogni tanto Venezia viene percorsa da notizie clamorose o da annunci imponenti, ma alla prova dei fatti le une e gli altri spesso si rivelano esagerati se non del tutto inconsistenti. L'ultima occasione è di pochi giorni fa quando si è detto con un certo compiacimento: lasciamo stare il Mose, non completiamolo ha fatto già abbastanza danni. Di rincalzo il ministro competente ha annunciato l'intenzione di avviare le navi più grandi a Marghera, ovviamente entrando e uscendo da Malamocco, salvo poi ridimensionare l'annuncio. Per quanto...